Анну Асти включили в базу скандального «Миротворца»

Скандальный сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. Его миссия — идентификация и обнародование персональных сведений лиц, которые, по утверждению ресурса, представляют угрозу государственной безопасности Украины. На протяжении последних лет в перечень «Миротворца» попадали данные журналистов, деятелей искусства и политиков, посещавших Крым, Донбасс или по иным причинам вызывавших неодобрение кураторов сайта.