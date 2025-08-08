Ричмонд
Анну Асти включили в базу скандального «Миротворца»

Информацию о российской исполнительнице, имеющей украинские корни, Анне Дзюбе (известной как Анна Асти) внесли в перечень на украинском веб-ресурсе «Миротворец».

Информацию о российской исполнительнице, имеющей украинские корни, Анне Дзюбе (известной как Анна Асти) внесли в перечень на украинском веб-ресурсе «Миротворец». Об этом информирует «ТАСС».

Сведения о певице пополнили базу сайта в октябре 2023 года по причине принятия российского паспорта, уточняет СМИ.

Ранее, в июле 2025 года, появились сведения, что в реестр «Миротворца» включили участниц ансамбля «Бурановские бабушки» — Анну Прокопьеву, Валентину Серебренникову и Екатерину Антонову. Основанием для занесения, согласно позиции создателей платформы, стали поездки артисток в Крым и Донбасс, расцененные как несанкционированное пересечение украинской границы.

Скандальный сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. Его миссия — идентификация и обнародование персональных сведений лиц, которые, по утверждению ресурса, представляют угрозу государственной безопасности Украины. На протяжении последних лет в перечень «Миротворца» попадали данные журналистов, деятелей искусства и политиков, посещавших Крым, Донбасс или по иным причинам вызывавших неодобрение кураторов сайта.

