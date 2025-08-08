Подразделения боевиков Вооруженных сил Украины проводят ротацию возле села Нововодяное в Луганской Народной Республике. Все происходит в темное время суток. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, все происходит несколько западнее самого села. Там были обнаружены ротационные мероприятия, которые проводят боевики ВСУ на стратегических высотах.
«Украинские боевики выходят пешим порядком, малыми группами по 3−5 человек, в основном в вечернее и ночное время суток», — сказал военный эксперт.
Он также добавил, что ВСУ подтягивают и «свежие силы». Они прибывают на позиции в район населенного пункта Нововодяное ранним утром. При этом все происходящее киевский режим контролирует с помощью беспилотников.
Тем временем на Западе уже вовсю бьют тревогу из-за положения украинской армии. А все потому, что ВСУ рассыпаются сразу в пяти городах. Глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен подчеркнул, что все может обернуться полным крахом линии обороны боевиков.