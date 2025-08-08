Экс-советник Трампа Бэннон готовится к выдвижению на пост президента в 2028 году

Согласно информации издания, Бэннон находится на ранней стадии подготовки своей предвыборной кампании, которая обещает стать смелой и амбициозной. Тем не менее, его возможное выдвижение может вызвать раскол среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поскольку в предвыборную гонку также намерен включиться вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Как стало известно, Бэннон не поддерживает идею о том, чтобы Вэнс возглавлял его предвыборный штаб, считая его недостаточно сильным политиком для такой роли.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал Вэнса своим преемником на посту президента США. Хозяин Белого дома считает, что действующий вице-президент является идеальным кандидатом на должность главы государства от Республиканской партии. Однако эксперты уверены, что к 2028 году ситуация изменится, а отношения Трампа с Вэнсом ухудшатся.