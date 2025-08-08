Экс-советник Трампа Бэннон готовится к выдвижению на пост президента в 2028 году

Согласно информации издания, Бэннон находится на ранней стадии подготовки своей предвыборной кампании, которая обещает стать смелой и амбициозной. Тем не менее, его возможное выдвижение может вызвать раскол среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поскольку в предвыборную гонку также намерен включиться вице-президент США Джей Ди Вэнс.