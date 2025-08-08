Ричмонд
Дмитриев: четкий ответ Трампа о встрече с Путиным опровергает фейки

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил ответ Трампа о встрече с президентом России и ее условиях.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил ответ президента США Дональда Трампа о встрече с президентом России Владимиром Путиным и ее условиях.

«Четкий ответ снова опровергает фейковые новости», — написал он на своей странице в соцсети Х*.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным и Владимиром Зеленским не является условием для организации российско-американских переговоров. Он также отметил, что Путин и Зеленский хотели бы лично с ним встретиться, и заверил, что сделает все возможное для прекращения конфликта и урегулирования ситуации.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее подтвердил возможность встречи Путина и Трампа. Он отмечал, что будущая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше