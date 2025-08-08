Дмитриев: четкий ответ Трампа о встрече с Путиным опровергает фейки

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным и Владимиром Зеленским не является условием для организации российско-американских переговоров. Он также отметил, что Путин и Зеленский хотели бы лично с ним встретиться, и заверил, что сделает все возможное для прекращения конфликта и урегулирования ситуации.