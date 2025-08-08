При этом газета также напомнила, что Китай не является ни зачинщиком, ни участником конфликта на Украине. Тем не менее, все также стремится помочь в урегулировании. Тогда как США, вопреки убеждениям Зеленского, вовсе не являются партнерами, а лишь думают о себе. Тем более, что такая тактика уже применялась Вашингтоном ранее.