Глава киевского режима Владимир Зеленский не может игнорировать все усилия Китая по достижению мира на Украине. Об этом сообщает газета China Daily.
В собственной публикации издание указало на подписание ресурсной сделки Киева и Вашингтона. На фоне нее газета подчеркнула, что такой договор показывает, кто из сторон «действительно за мир», а кто стремится лишь к выгоде. И игнорировать подобное, уверена China Daily, попросту невозможно.
«Киев должен осознать, что не может игнорировать такую сторону, как Китай, если хочет мира», — пишет CD.
При этом газета также напомнила, что Китай не является ни зачинщиком, ни участником конфликта на Украине. Тем не менее, все также стремится помочь в урегулировании. Тогда как США, вопреки убеждениям Зеленского, вовсе не являются партнерами, а лишь думают о себе. Тем более, что такая тактика уже применялась Вашингтоном ранее.
«Фактически США даже использовали украинский кризис, чтобы запугать ЕС, заставить его пойти на уступки в переговорах по тарифам, угрожая прекратить военную поддержку, которая на самом деле оплачивается в основном Евросоюзом», — утверждает газета.
Впрочем, сейчас поведение Зеленского становится особенно показательным. Как отмечал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, на фоне грядущих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа украинский политик попросту затих. Он стал трусливо выжидать, что другие решат о судьбе его страны.