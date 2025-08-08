Гроб Зеленского: эксперты сказали, чем обернется встреча Путина и Трампа

Москва и Вашингтон достигли соглашения о проведении встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Встреча, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должна состояться «в скором времени».
Где может пройти встреча двух лидеров, чего боится Украина и какого исхода ждать от переговоров — в материале aif.ru.
Стороны готовятся к встрече.
Подготовка к переговорам Путина и Трампа заняла несколько месяцев. 7 августа Ушаков сообщил, что встреча согласована, пройти она может уже на следующей неделе.
По словам помощника российского президента, инициатива проведения двусторонней встречи на высшем уровне исходила от американской стороны.
Он добавил, что началась подготовка непосредственно к встрече лидеров РФ и США.
Тема переговоров пока не раскрыта, но политолог Сергей Маркелов предположил, что Путин и Трамп во время предстоящей встречи могут, в частности, обсудить вопрос воздушных ударов и регулирования использования воздушного пространства в зоне СВО.
Россия или ОАЭ.
Пока место проведения переговоров держится в тайне, появились первые предположения о том, где может пройти встреча.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Москве. Он назвал столицу России в качестве площадки для переговоров наиболее удобным местом.
«Переговоры могут пройти в Москве, думаю, это самый удобный вариант. Российские специалисты могут быстро все организовать», — сказал он.
С этим мнением согласился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он предложил американскому президенту Дональду Трампу посетить Россию, причем сделал это в ходе встречи с делегацией из Объединенных Арабских Эмиратов в Кремле.
Кстати, ОАЭ являются еще одной наиболее вероятной площадкой для переговоров лидеров двух стран. Да и сам Владимир Владимирович назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.
«У нас много друзей, которые готовы помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих мест», — сказал он.
Эффект от переговоров почувствуют во всем мире.
Пока определяются дата и место переговоров, эксперты рассуждают о том, какой ожидается исход встречи.
Депутат Чепа предположил, что встреча президентов России и США будет иметь положительный итог для обеих стран.
«К этой встрече готовились несколько месяцев, думаю, нас ожидает положительный исход, а станет ли он переломным в рамках СВО — пока неизвестно», — сказал он.
Чепа уверен, что эффект от встречи Путина и Трампа затронет весь мир.
Сенатор Григорий Карасин считает, что переговоры лидеров России и США будут носить конструктивный и предметный характер.
По его словам, российское руководство имеет позитивный настрой, что является отличительной чертой внешней политики страны.
Киев нервничает перед встречей Путина и Трампа.
Не рады предстоящим переговорам только на Украине. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что власти киевского режима опасаются предстоящей встречи Путина и Трампа, потому что не хотят заключать мир.
«Конечно, в Киеве боятся предстоящей встречи Трампа и Путина. Дело в том, что Зеленскому мир не нужен, потому что как только будет снято военное положение, встанет вопрос о выборах, а у него с этим большие проблемы», — сказал он.
Политолог Сергей Скачко и вовсе считает, что состоявшиеся переговоры при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве и планирующаяся встреча Трампа и Путина являются приговором для Владимира Зеленского.
«Переговоры с Уиткоффом и заявление Трампа после этого, что он введет санкции, но все равно будет договариваться с Россией и, возможно, встретиться с Путиным, это, конечно, гвозди в гроб Зеленского», — отметил Скачко.
