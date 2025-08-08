Лисицын: бойцы РФ начали штурм многоэтажек в Степногорске

Российские бойцы начали штурмовать многоэтажные дома в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Возобновлен штурм Степногорска. ВС РФ закрепились на очистных, штурмуют многоэтажки», — написал он.
Военкор сообщил также о боях в окрестностях сел Нестерянка и Малая Токмачка.
Ранее стало известно о взятии в плен бойцами РФ военнослужащих ВСУ в ходе боев на подступах к Степногорску. Также сообщалось об уничтожении российским спецназом базы группы «Птиц Мадьяра» в окрестностях поселка.