Лисицын: бойцы РФ начали штурм многоэтажек в Степногорске

По информации военкора, российские военные закрепились на очистных сооружениях поселка.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы начали штурмовать многоэтажные дома в поселке Степногорск Запорожской области, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Возобновлен штурм Степногорска. ВС РФ закрепились на очистных, штурмуют многоэтажки», — написал он.

Военкор сообщил также о боях в окрестностях сел Нестерянка и Малая Токмачка.

Ранее стало известно о взятии в плен бойцами РФ военнослужащих ВСУ в ходе боев на подступах к Степногорску. Также сообщалось об уничтожении российским спецназом базы группы «Птиц Мадьяра» в окрестностях поселка.