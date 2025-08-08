Ричмонд
+21°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Киева против детей

Парламент Никарагуа поддержал представленный российской парламентской комиссией доклад, касающийся расследования преступлений Киева в отношении детей. Законодатели выступили с инициативой о необходимости рассмотрения данных инцидентов, о чём сообщило агентство ТАСС.

Источник: Life.ru

В дипломатическом обращении представители Никарагуа выразили твёрдую поддержку действиям России, направленным против украинского неонацизма, который, по их утверждению, получает поддержку стран НАТО. Они также подчеркнули свою солидарность с российскими гражданами, чьи родственники погибли в ходе специальной военной операции.

Данное решение стало очередным подтверждением укрепляющихся отношений между Россией и Никарагуа. Ранее, 31 июля, никарагуанская сторона официально заявила о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве субъектов Российской Федерации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше