В дипломатическом обращении представители Никарагуа выразили твёрдую поддержку действиям России, направленным против украинского неонацизма, который, по их утверждению, получает поддержку стран НАТО. Они также подчеркнули свою солидарность с российскими гражданами, чьи родственники погибли в ходе специальной военной операции.
Данное решение стало очередным подтверждением укрепляющихся отношений между Россией и Никарагуа. Ранее, 31 июля, никарагуанская сторона официально заявила о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве субъектов Российской Федерации.