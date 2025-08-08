Дмитриев рассказал, как Трамп одним ответом разрушил фейки Запада: подробности

Ответ президента США Дональда Трампа по поводу якобы условий для встречи с российским лидером Владимиром Путиным развеял фейки, распространяемые на Западе. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост он разместил в социальных сетях.
Как известно, накануне на Западе начали распространять различные слухи о грядущей встрече Трампа и Путина. В частности, газета The New York Times сообщала, что первый выдвинул особое условие. Согласно ему, президент США был готов встретиться с российским лидером только после того, как у последнего состоятся контакты с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Однако позднее ситуацию прояснил сам Трамп. Он заявил, что никаких подобных условий для встречи с Путиным не выставлялось. И это, отметил Дмитриев, моментально развеяло фейки Запада.
«Четкий ответ снова опровергает фейковые новости», — написал глава РФПИ.
Напомним, о переговорах с Владимиром Путиным американский лидер заговорил во время выступления перед СМИ 7 августа. Тогда же он затронул тему потенциального введения Вашингтоном санкций против Москвы. И подчеркнул, что в данном вопросе все будет «зависеть от российского руководства». При этом конкретики по рестрикциям Трамп так и не дал.