Дмитриев рассказал, как Трамп одним ответом разрушил фейки Запада: подробности

Напомним, о переговорах с Владимиром Путиным американский лидер заговорил во время выступления перед СМИ 7 августа. Тогда же он затронул тему потенциального введения Вашингтоном санкций против Москвы. И подчеркнул, что в данном вопросе все будет «зависеть от российского руководства». При этом конкретики по рестрикциям Трамп так и не дал.