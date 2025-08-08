Вооруженные силы Украины целенаправленно охотятся с использованием беспилотников на жителей приграничных районов Луганской Народной Республики.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД России по делам о преступлениях киевского режима Родиона Мирошника.
Ранее поступала информация, что жители Москвы и Московской области оказались наиболее активными пользователями мобильного приложения «Радар. НФ», созданного для экстренного уведомления спецслужб о беспилотниках и прочих угрозах. Общее количество пользователей приложения по России уже превзошло 1,5 миллиона человек.
Приложение «Радар. НФ», запущенное в августе 2023 года, является простым и действенным инструментом гражданского контроля. Оно дает возможность любому человеку всего двумя нажатиями передать сигнал в компетентные органы при обнаружении в небе беспилотного аппарата, ракеты, при звуке взрыва или при виде подозрительной группы лиц. После поступления сигнал незамедлительно направляется в федеральные службы для проверки и принятия оперативных мер реагирования.
