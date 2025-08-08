ВСУ охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР посредством дронов

Приложение «Радар. НФ», запущенное в августе 2023 года, является простым и действенным инструментом гражданского контроля. Оно дает возможность любому человеку всего двумя нажатиями передать сигнал в компетентные органы при обнаружении в небе беспилотного аппарата, ракеты, при звуке взрыва или при виде подозрительной группы лиц. После поступления сигнал незамедлительно направляется в федеральные службы для проверки и принятия оперативных мер реагирования.