В Башкирии до конца года примут более 40 новых законов

Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили план законопроектной работы на новый парламентский сезон. До конца года планируется принять более 40 новых законов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Источник: Башинформ

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, 11 законопроектов уже прошли первое чтение. Среди наиболее значимых, закон «О Молодежной общественной палате при Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан». Планируется также усилить воспитательную составляющую работы детских лагерей и оздоровительных центров, сделать более доступными для людей с инвалидностью услуги по физической реабилитации и абилитации.

Основной объем намеченных на осень законопроектов находится на стадии подготовки к первому чтению. Они направлены на совершенствование целого ряда действующих республиканских законов. В их числе — «О языках народов Республики Башкортостан», «О референдуме Республики Башкортостан», «Об отходах производства и потребления», «О туристской деятельности в Республике Башкортостан». Планируется расширить круг получателей бесплатной юридической помощи, рассмотреть инициативы об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности органов публичной власти и другие.