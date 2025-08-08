В Башкирии до конца года примут более 40 новых законов

Основной объем намеченных на осень законопроектов находится на стадии подготовки к первому чтению. Они направлены на совершенствование целого ряда действующих республиканских законов. В их числе — «О языках народов Республики Башкортостан», «О референдуме Республики Башкортостан», «Об отходах производства и потребления», «О туристской деятельности в Республике Башкортостан». Планируется расширить круг получателей бесплатной юридической помощи, рассмотреть инициативы об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности органов публичной власти и другие.