В Харькове после взрывов загорелось предприятие

Взрывы на территории города прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове в результате взрывов, которые прогремели в ночь на пятницу, загорелось одно из предприятий, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

По его словам, пожар произошел на предприятии, расположенном на территории Салтовского районе на северо-востоке города.

Взрывы в Харькове прогремели на фоне воздушной тревоги. Местные власти сообщили об атаке БПЛА.

По информации военных Telegram-каналов, минувшей ночью взрывы прогремели также в городе Балаклея и поселке Великий Бурлук Харьковской области.

Напомним, накануне стало известно о повреждении в результате взрывов локомотивного депо железнодорожной станции «Нижнеднепровск-Узел» в Днепропетровске.

