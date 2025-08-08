В Харькове после взрывов загорелось предприятие

В Харькове в результате взрывов, которые прогремели в ночь на пятницу, загорелось одно из предприятий, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
По его словам, пожар произошел на предприятии, расположенном на территории Салтовского районе на северо-востоке города.
Взрывы в Харькове прогремели на фоне воздушной тревоги. Местные власти сообщили об атаке БПЛА.
По информации военных Telegram-каналов, минувшей ночью взрывы прогремели также в городе Балаклея и поселке Великий Бурлук Харьковской области.
Напомним, накануне стало известно о повреждении в результате взрывов локомотивного депо железнодорожной станции «Нижнеднепровск-Узел» в Днепропетровске.
