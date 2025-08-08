Ричмонд
Санкции против РФ обернулись убытками для Молдавии

Экс-премьер Молдавии Василий Тарлев раскритиковал решение властей присоединиться к антироссийским санкциям, назвав его недальновидным и наносящим ущерб национальной экономике.

В интервью ТАСС политик подчеркнул, что даже некоторые члены ЕС не поддержали полный пакет ограничений, тогда как Молдавия, не имея статуса кандидата в ЕС, добровольно пошла на эти меры. Особенно тяжелые последствия, по словам Тарлева, коснулись энергетического сектора — страна вынуждена покупать энергоносители по самым высоким в мире ценам.

Напряженность в отношениях с Россией достигла исторического максимума после прихода к власти Майи Санду в 2021 году, что выразилось в высылке российских дипломатов и поддержке 80% европейских санкций.

Ранее стал известен размер скидки на российскую нефть для Индии из-за санкций.

