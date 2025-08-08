Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией за ночь сбили 30 беспилотников. Военная операция, день 1262-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников над шестью регионами России. Главком украинской армии Александр Сырский признал, что ВСУ «не доглядели» операцию «Поток» в Судже. Телеканал CNN представил пять возможных сценариев завершения украинского конфликта, однако ни один из них не выгоден Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:02 Украину в мирном процессе без участия европейских стран могут принудить к нежелательным уступкам, предположил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio.

8:45.

8:32 ВСУ целенаправленно при помощи дронов охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

8:21 ВСУ «где-то не доглядели» и не учли характер действий России, что позволило ВС РФ в марте использовать газопровод для прорыва позиций украинской армии в Судже, сообщил главком украинской армии Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН.

8:15 CNN описал пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один из них, по оценке телеканала, не является благоприятным для Киева. Среди вариантов — заморозка боевых действий, двухлетнее удержание позиций и крах поддержки Запада. При этом, как отмечает CNN, сама по себе встреча Путина и Трампа не изменит ход конфликта.

8:11 ? Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

8:06 ? Средства ПВО за ночь сбили 30 дронов над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Девять беспилотников военные над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть БПЛА — над Саратовской областью, пять — над Брянской, по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Волгоградской областями.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1262-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше