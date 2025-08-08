Над Россией за ночь сбили 30 беспилотников. Военная операция, день 1262-й

9:02 Украину в мирном процессе без участия европейских стран могут принудить к нежелательным уступкам, предположил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio.
8:45.
8:32 ВСУ целенаправленно при помощи дронов охотятся на жителей прифронтовых районов ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
8:21 ВСУ «где-то не доглядели» и не учли характер действий России, что позволило ВС РФ в марте использовать газопровод для прорыва позиций украинской армии в Судже, сообщил главком украинской армии Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу ТСН.
8:15 CNN описал пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один из них, по оценке телеканала, не является благоприятным для Киева. Среди вариантов — заморозка боевых действий, двухлетнее удержание позиций и крах поддержки Запада. При этом, как отмечает CNN, сама по себе встреча Путина и Трампа не изменит ход конфликта.
8:11 ? Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
8:06 ? Средства ПВО за ночь сбили 30 дронов над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Девять беспилотников военные над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть БПЛА — над Саратовской областью, пять — над Брянской, по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Волгоградской областями.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1262-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.