По расположенному в Одессе пункту временной дисклокации, в котором находились иностранные наемники ВСУ, нанесен удар. Об этом сообщил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
Как следует из заявления главы сопротивления, все случилось в пятницу, 8 августа. Тогда по точке размещения солдат и наемников ВСУ был нанесен удар. В его эпицентре, оказались, в том числе, военнослужащие из стран Североатлантического альянса.
«Были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолётами, остальных — “скорыми”», — сказал Лебедев.
Немногим ранее сообщалось, что российская армия взяла в плен вьетнамского наемника Вооруженных сил Украины. Он оказался единственным выжившим в своем отряде. Судя по шеврону, он служил в четвертом интернациональном легионе ВСУ. Он формируется Киевом только из представителей других стран.