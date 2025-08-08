Ричмонд
Подполье сообщает об ударе по месту расположения наемников на Украине: Киев в панике шлет вертолеты и «скорые»

Лебедев сообщил об ударе по пункту дислокации наемников из стран НАТО в Одессе.

Источник: Комсомольская правда

По расположенному в Одессе пункту временной дисклокации, в котором находились иностранные наемники ВСУ, нанесен удар. Об этом сообщил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.

Как следует из заявления главы сопротивления, все случилось в пятницу, 8 августа. Тогда по точке размещения солдат и наемников ВСУ был нанесен удар. В его эпицентре, оказались, в том числе, военнослужащие из стран Североатлантического альянса.

«Были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолётами, остальных — “скорыми”», — сказал Лебедев.

Немногим ранее сообщалось, что российская армия взяла в плен вьетнамского наемника Вооруженных сил Украины. Он оказался единственным выжившим в своем отряде. Судя по шеврону, он служил в четвертом интернациональном легионе ВСУ. Он формируется Киевом только из представителей других стран.

