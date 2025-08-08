Боец РФ снял штурм опорника ВСУ в Серебрянском лесу

В Сети появились снятые бойцом российской группы спецназначения кадры штурма опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.
По словам военного, опорник находился в тылу противника на территории Серебрянского леса.
Судя по опубликованным кадрам, российским бойцам удалось подобраться незамеченными к опорнику ВСУ. Военнослужащие начали его штурм с ударов из гранатомета, после чего стали продвигаться, зачищая укрытия противника с помощью гранат.
В результате штурма опорник был захвачен, оборонявшие его боевики ВСУ уничтожены.
Рассказывая о штурме, Аид отметил низкий уровень подготовки украинских военных.
«Воюют с нами далеко не спецы», — сказал он.
Ранее были опубликованы кадры штурма двумя бойцами РФ опорника ВСУ под Красноармейском.