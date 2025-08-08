Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 8 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 августа 2025.

Трамп заявил, что его решения по ультиматуму зависят от Путина

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его решения после окончания срока ультиматума, объявленного России, зависят от действий российского лидера Владимира Путина. Также республиканец опроверг информацию некоторых СМИ о том, что требует от президента РФ встречи с Владимиром Зеленским.

Украина и Польша намерены сорвать учения «Запад-2025»

Стало известно, что Минобороны Украины, Служба военной разведки Польши и белорусские оппозиционеры готовятся к провокации для отмены стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2025». Мероприятия, которые должны сорвать маневры военных союзных государств, будут проводиться «под чужим флагом».

США предлагают вознаграждение в $50 млн за информацию о Мадуро

Министерство юстиции США увеличило до 50 млн долларов выплату тому, кто предоставит информацию о местонахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро для его задержания. Вашингтон обвиняет политика в использовании террористических организаций для поставок в США наркотических средств.

В МИД заявили, что РФ адекватно ответила на нападение Грузии на Южную Осетию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередную годовщину событий на Кавказе 2008 года. Дипломат подчеркнула, что Россия дала «современный и адекватный ответ на вероломное нападение» Грузии на Южную Осетию, которое было совершено в нарушение международных договоренностей.

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о перемирии

Представители Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии подписали соглашение о прекращении огня. Договор предусматривает создание общего механизма для решения вопросов в приграничных регионах. Также участники переговоров договорились об обращении с пленными в соответствии с гуманитарным правом.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше