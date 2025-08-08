Главные новости 8 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 августа 2025.
Трамп заявил, что его решения по ультиматуму зависят от Путина
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его решения после окончания срока ультиматума, объявленного России, зависят от действий российского лидера Владимира Путина. Также республиканец опроверг информацию некоторых СМИ о том, что требует от президента РФ встречи с Владимиром Зеленским.
Украина и Польша намерены сорвать учения «Запад-2025»
Стало известно, что Минобороны Украины, Служба военной разведки Польши и белорусские оппозиционеры готовятся к провокации для отмены стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2025». Мероприятия, которые должны сорвать маневры военных союзных государств, будут проводиться «под чужим флагом».
США предлагают вознаграждение в $50 млн за информацию о Мадуро
Министерство юстиции США увеличило до 50 млн долларов выплату тому, кто предоставит информацию о местонахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро для его задержания. Вашингтон обвиняет политика в использовании террористических организаций для поставок в США наркотических средств.
В МИД заявили, что РФ адекватно ответила на нападение Грузии на Южную Осетию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередную годовщину событий на Кавказе 2008 года. Дипломат подчеркнула, что Россия дала «современный и адекватный ответ на вероломное нападение» Грузии на Южную Осетию, которое было совершено в нарушение международных договоренностей.
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о перемирии
Представители Таиланда и Камбоджи в столице Малайзии подписали соглашение о прекращении огня. Договор предусматривает создание общего механизма для решения вопросов в приграничных регионах. Также участники переговоров договорились об обращении с пленными в соответствии с гуманитарным правом.