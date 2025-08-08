Главные новости 8 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его решения после окончания срока ультиматума, объявленного России, зависят от действий российского лидера Владимира Путина. Также республиканец опроверг информацию некоторых СМИ о том, что требует от президента РФ встречи с Владимиром Зеленским.