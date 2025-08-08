Танзила Нарбаева приняла участие в Форуме женщин-лидеров в Авазе

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Форуме женщин-лидеров в рамках продолжающейся Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в туркменском городе Аваза.