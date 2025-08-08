В преддверии саммита с Путиным Трамп опроверг сообщения о предварительном условии встречи президентов

«Мы предлагаем в первую очередь сосредоточиться на подготовке к двусторонней встрече с Трампом, — заявил помощник Путина Юрий Ушаков журналистам в Москве. — Что касается трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то об этом американская сторона просто упомянула во время встречи в Кремле. Но это не обсуждалось. Российская сторона оставила этот вариант полностью без комментариев».