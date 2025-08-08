В преддверии саммита с Путиным Трамп опроверг сообщения о предварительном условии встречи президентов

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, несмотря на отказ российского лидера встретиться с киевским деятелем Владимиром Зеленским, развеяв слухи о том, что прямые переговоры между ними якобы были предварительным условием для проведения саммита США-Россия на высшем уровне.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете в четверг, Трамп сказал, что Путину не обязательно сначала встречаться с Зеленским, прежде чем президенты США и России смогут встретиться.
«Нет, он этого не делает, — сказал Трамп. — Они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все что в моих силах, чтобы остановить убийства».
Как пишет The Guardian, это заявление противоречит сообщению New York Post со ссылкой на чиновника Белого дома, который заявил, что Трамп встретится с Путиным только в том случае, если российский президент встретится с Зеленским, что Путин ранее отвергал.
Неоднозначные сообщения — официальные лица Белого дома и Кремля иногда противоречили друг другу в отношении требований лидеров и хода планирования — наводили на мысль о новой хаотичной главе в бессистемных усилиях Трампа договориться о прекращении огня на Украине, комментирует The Guardian.
Путин заявил, что не готов к встрече с Зеленским, несмотря на то, что Кремль утверждал, что идет подготовка к запланированному двустороннему саммиту с Дональдом Трампом на следующей неделе.
«Я в целом ничего не имею против этого, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия, — приводит The Guardian слова президента Путина о встрече с Зеленским. — Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий».
После того как Путин встретился со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле в среду, в сообщениях из Вашингтона говорилось, что Президент России согласился встретиться сначала с Трампом, а затем с Зеленским в трехстороннем формате.
Но хотя Кремль выражал энтузиазм по поводу перспективы проведения согласованного саммита, он отрицал, что тема трехстороннего саммита с Зеленским поднималась.
«Мы предлагаем в первую очередь сосредоточиться на подготовке к двусторонней встрече с Трампом, — заявил помощник Путина Юрий Ушаков журналистам в Москве. — Что касается трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то об этом американская сторона просто упомянула во время встречи в Кремле. Но это не обсуждалось. Российская сторона оставила этот вариант полностью без комментариев».
Место проведения потенциального двустороннего саммита не было указано, но Путин, который встречался в Кремле с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, предположил, что ОАЭ могли бы стать подходящим местом для проведения переговоров, отмечает The Guardian. «У нас много друзей, которые готовы помочь нам в организации подобных мероприятий. Один из наших друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал он.
Перспектива того, что Путин и Трамп попытаются прийти к соглашению по Украине в одиночестве, вероятно, встревожит Киев и европейские столицы, которые неоднократно заявляли, что Украина должна присутствовать при обсуждении своей судьбы.
Россия, напротив, поддерживает идею «саммита великих держав», на котором она могла бы попытаться договориться с Трампом через головы европейцев, констатирует The Guardian. Кирилл Дмитриев, которого The Guardian называет «экономическим советником Кремля», заявил, что встреча станет хорошей возможностью напрямую поговорить с Трампом, чтобы предотвратить «дезинформацию» о России, которую другие страны используют для оказания влияния на президента США. По его словам, саммит может стать «важным историческим событием».
Трамп позвонил Зеленскому после того, как Уиткофф покинул Россию в среду. На линии также были глава НАТО Марк Рютте и несколько европейских лидеров.
В четверг Зеленский был осторожен и не стал критиковать Трампа, но сказал, что проведет день, разговаривая с европейскими союзниками. «Мы на Украине неоднократно заявляли, что поиск реальных решений может стать по-настоящему эффективным только на уровне лидеров. Нам нужно определиться со временем для такого формата, учитывая целый ряд вопросов», — написал он в своем Telegram-посте.
Позже Зеленский сообщил, что разговаривал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Я изложил [Макрону] наше украинское видение разговора между президентом Трампом и европейскими коллегами, — сообщил он. — Мы координируем наши позиции, и мы оба понимаем необходимость общего европейского видения ключевых вопросов европейской безопасности».
Зеленский неоднократно призывал к прямым переговорам с Путиным — либо с участием Трампа, либо с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве посредника. Российская сторона до сих пор отвергала такую возможность, предполагая, что сначала переговорные группы более низкого уровня должны прийти к соглашению, напоминает The Guardian. Однако на серии прямых переговоров в Турции был достигнут незначительный прогресс.
В последние недели Трамп, казалось, впервые за время своего президентства занял более жесткую позицию в отношении Москвы, пообещав ввести новые санкции, если прогресс в достижении соглашения не будет достигнут к крайнему сроку — этой пятнице.
Представители Белого дома заявили, что санкции по-прежнему ожидаются, и в среду были объявлены дополнительные тарифы для Индии из-за покупки этой страной российской нефти. В то же время Трамп, похоже, остался доволен результатами переговоров с Уиткоффом.
Ушаков сказал, что переговоры носили «деловой характер», и заявил, что они были сосредоточены на светлом будущем сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. «Было подтверждено, что российско-американские отношения могут строиться по совершенно иному, взаимовыгодному сценарию, который кардинально отличается от того, как они развивались в последние годы», — сказал он.
Трамп заявил в среду вечером, что встреча может состояться «очень скоро». Некоторые другие в Вашингтоне, похоже, были менее уверены. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что встреча может состояться в ближайшее время, «но очевидно, что многое должно произойти, прежде чем это произойдет». Если это произойдет, отмечает The Guardian, то это будет первый саммит лидеров США и России с тех пор, как Джо Байден встретился с Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году.