Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишился руки: Вьетнамский наёмник выжил при подрыве подземного бункера ВСУ и сбежал в плен

Российские военнослужащие, ведущие наступление на Краснолиманском направлении в ДНР взяли в плен бойца из Вьетнама, служащего в рядах Вооружённых сил Украины. Его фото публикует RT.

Источник: Life.ru

Пленный рассказал, что он — единственный выживший после мощного удара российских войск по его позиции. Он остался без руки, но не погиб, поскольку находился в самой глубокой части подземного логова. После атаки он сбежал с позиций ВСУ прямиком в руки российских военных. Среди личных вещей у него был обнаружен шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, что подтверждает его принадлежность к иностранному подразделению.

Ранее Life.ru рассказывал, что британский наёмник ВСУ Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области, не продержавшись даже месяца после подписания контракта. Кстати, его жена с дочерью долго уговаривали отца не ехать на Украину.