Лишился руки: Вьетнамский наёмник выжил при подрыве подземного бункера ВСУ и сбежал в плен

Пленный рассказал, что он — единственный выживший после мощного удара российских войск по его позиции. Он остался без руки, но не погиб, поскольку находился в самой глубокой части подземного логова. После атаки он сбежал с позиций ВСУ прямиком в руки российских военных. Среди личных вещей у него был обнаружен шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, что подтверждает его принадлежность к иностранному подразделению.