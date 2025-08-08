Крым не дает Западу душить Россию в «объятиях анаконды»

По словам политолога, президент США Дональд Трамп продолжает чередовать политику американского глобализма с изоляционизмом, который, однако, в силу своих особенностей не исключает военно-политического присутствия Америки в разных регионах мира.
Это необходимо Соединенным Штатам для обеспечения их благополучия, прежде всего экономического, к чему стремится Трамп. При этом стратегия используется проверенная историей с точки зрения эффективности, отмечает эксперт.
Россию хотят окружить своего рода петлей, затянуть которую американские стратеги мечтали последние лет 100, а британские все 250, сказал Ирхин.
Речь об удушающих «объятиях» Запада, которые он открывает перед Россией через Прибалтику, Восточную Европу, Южный Кавказ, Ближний Восток, Восточную и Юго-Восточную Азию, пояснил Ирхин.
Однако есть две территории, которые путают Америке и Британии карты. Одна из них в границах России, а другая — за ее пределами, но обе одинаково значимы, считает политолог.
«В этой петле есть два пробела в западной стратегии. Есть Беларусь, которая рвет эту петлю, и Крым. Да, я бы Крымский полуостров приравнял к этому единственному союзнику России в западной части постсоветского пространства. Они не позволяют в полной мере этот силовой удушающий прием анаконды применить против нас», — сказал политолог.
Это объясняет огромные усилия, которые предпринимаются, чтобы обеспечить безопасность Крыма, укрепить его обороноспособность, в частности ПВО, заметил Ирхин.
«Противостоять этой петле анаконды в сухопутном пространстве, как показывает история, в принципе невозможно эффективно. Но здесь не совсем сухопутное пространство. Оно хоть и закрытое, но Черноморское и разрывает эту Балто — Восточно-Европейско — Черноморско — Каспийскую петлю», — заключил эксперт.
В июне ученые из разных стран на конференции в Севастополе обсуждали роль Крыма в формировании цивилизации.