Названы катастрофические последствия планов воюющей страны по захвату разрушенного города

Израильский премьер Нетаньяху объявил о плане захвата города Газа, что ознаменовало очередную эскалацию разрушительной войны. Этот план, вероятно, приведет к перемещению десятков тысяч палестинцев, которые уже страдают от голода, и был разработан после того, как премьер-министр заявил, что хочет взять под контроль всю территорию.
Кабинет безопасности Израиля одобрил план захвата города Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что ознаменовало очередную эскалацию 22-месячного наступления, в результате которого погибли десятки тысяч палестинцев, большая часть Газы была разрушена, а на территории начался голод, пишет The Guardian.
В преддверии заседания кабинета безопасности, которое началось в четверг и продолжалось всю ночь, Нетаньяху заявил, что Израиль планирует вернуть контроль над всей территорией и в конечном итоге передать ее дружественным арабским силам, выступающим против ХАМАСА.
Но по словам высокопоставленного израильского генерала, это поставит под угрозу оставшихся в живых 20 или около того заложников, удерживаемых ХАМАСОМ, и еще больше усилит напряженность в армии Израиля после почти двухлетних региональных войн. Многие семьи заложников также выступают против, опасаясь, что дальнейшая эскалация приведет к гибели их близких.
Израиль неоднократно подвергал бомбардировке город Газа и проводил там многочисленные рейды, но затем снова и снова возвращался в разные районы по мере перегруппировки боевиков, пишет The Guardian. На сегодняшний день это один из немногих районов Газы, который не был превращен в израильскую буферную зону или не получил приказ об эвакуации.
Крупная наземная операция там может привести к перемещению десятков тысяч людей и дальнейшему срыву усилий по доставке продовольствия на эту территорию.
Неясно, сколько человек проживает в городе, который до войны был крупнейшим в Газе. Сотни тысяч людей покинули Газу в соответствии с приказами об эвакуации в первые недели войны, но многие вернулись во время прекращения огня в начале этого года, отмечает The Guardian.
Семьи заложников, удерживаемых в Газе, опасаются, что эскалация конфликта может привести к гибели их близких, и некоторые из них протестовали перед зданием кабинета министров по вопросам безопасности в Иерусалиме. Бывшие высокопоставленные израильские силовики также выступили против этого плана, предупредив о том, что это может привести к серьезным последствиям с военной точки зрения.
Ранее израильский чиновник заявил, что кабинет безопасности обсудит планы по захвату всего сектора Газа или его частей, которые еще не находятся под контролем Израиля. Чиновник, говоривший на условиях анонимности в ожидании официального решения, сказал, что все, что будет одобрено, будет осуществляться постепенно, чтобы усилить давление на ХАМАС.
Палестинцы, по меньшей мере 90% из которых уже хотя бы раз были вынуждены покинуть свои дома в результате войны и из которых почти каждый десятый был ранен в результате израильских нападений, готовы к дальнейшим страданиям. От системы здравоохранения практически ничего не осталось, а агентства по оказанию помощи, такие как ООН, в основном закрыты Израилем.
Айя Мохаммад, 30-летняя палестинка, которая после неоднократных перемещений вернулась со своей семьей в город Газа, говорит: «Куда нам идти? Мы уже достаточно подверглись перемещениям и унижениям. Вы знаете, что такое перемещение? Знает ли об этом мир? Это означает, что ваше достоинство уничтожено, вы становитесь бездомным попрошайкой, который ищет еду, воду и лекарства».
По данным местных больниц, по меньшей мере 42 палестинца были убиты в результате израильских авиаударов и перестрелок на юге Сектора Газа в четверг.
На вопрос в интервью телеканалу Fox News перед заседанием Кабинета безопасности, намерен ли Израиль «взять под контроль всю Газу», Нетаньяху ответил: «Мы намерены, чтобы обеспечить нашу безопасность, убрать оттуда ХАМАС и дать возможность населению быть свободным от Газы».
«Мы хотим иметь периметр безопасности», — сказал Нетаньяху в интервью. «Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и не обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь».
Начальник генерального штаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант. По сообщениям израильских СМИ, Эяль Замир предостерег от оккупации Газы, заявив, что она подвергнет опасности заложников и создаст дополнительную нагрузку на вооруженные силы после почти двухлетней войны.
По данным министерства здравоохранения Газы, в результате военного наступления Израиля погибло по меньшей мере 61 000 палестинцев, в основном мирных жителей. Эта цифра, как подчеркивает The Guardian, не включает тысячи людей, которые, как полагают, были погребены под обломками, или тысячи людей, погибших в результате косвенных последствий войны.