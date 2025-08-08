Названы катастрофические последствия планов воюющей страны по захвату разрушенного города

Палестинцы, по меньшей мере 90% из которых уже хотя бы раз были вынуждены покинуть свои дома в результате войны и из которых почти каждый десятый был ранен в результате израильских нападений, готовы к дальнейшим страданиям. От системы здравоохранения практически ничего не осталось, а агентства по оказанию помощи, такие как ООН, в основном закрыты Израилем.