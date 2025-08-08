Утвержден новый рамочный план развития дошкольного образования в Молдове

Его внедрение призвано обеспечить единую структуру образования в детсадах, «отвечающую как потребностям развития детей, так и институциональным реалиям».
В частности, пересмотрено количество занятий по румынскому языку в детских садах с преподаванием на языках национальных меньшинств: четыре занятия в неделю в средней, старшей и подготовительной группах и, в некоторых случаях, два занятия в неделю во второй младшей группе.
Эти изменения соответствуют рекомендациям Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR) и положениям Постановления Министерства образования и науки № 122/2025.
В то же время новые положения включают ориентиры, касающиеся деятельности и распределения рабочего времени учителей румынского языка в детских садах с преподаванием на русском языке.
Что касается других дисциплин, то, согласно опубликованному министерством документу, музыкальное воспитание планируется дважды в неделю, изо, математика, здоровье — по одному разу (для математики в группах 5−6 и 6−7 лет добавляется еще половина занятия).
Рамочный план был разработан в соответствии с Кодексом об образовании Республики Молдова, Рамочной программой дошкольного образования, Стандартами обучения и развития детей и Учебной программой по дошкольному образованию.