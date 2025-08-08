Трамп рассказал о требованиях к Владимиру Путину для переговоров: Зеленского отодвинули подальше

Президент США Дональд Трамп заверил, что не требует от российского лидера Владимира Путина контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленского. С соответствующим заявлением руководитель Белого дома выступил перед журналистами.
Как известно, несколько дней назад было объявлено о будущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Причем сразу же озвучивалось, что личный диалог глав государств может состояться уже в ближайшее время. Однако потом смуту внесла газета The New York Times. Она заявила, мол, американский лидер выставил российскому коллеге жесткое условие. Тот, якобы, перед диалогом с президентом США должен был сначала встретиться с Владимиром Зеленским.
Тогда же ситуацию прокомментировал сам Владимир Путин. Он отметил, что, в целом, не против личных переговоров с Зеленским. Однако для подобного диалога нужно создать важные условия. А до подобного пока далеко. Тогда же президент РФ выразил готовность к разговору с Трампом и добавил, что у Москвы много друзей, способных помочь с организацией. Один из них — ОАЭ.
Вскоре на связь вышел и сам Трамп. Выступая перед журналистами в Белом доме, он прокомментировал заявления The New York Times. Тогда американский лидер подчеркнул, что публикации издания не имеют ничего общего с реальностью. Поскольку никакие условия в виде контактов с Зеленским Владимиру Путину не выставлялись.
«Нет, он не должен (Сначала встретиться с Зеленским — прим.ред.)», — сказал Трамп.
И такой ответ со стороны американского лидера, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, буквально поставил точку. В частности, окончательно развеял мифы Запада. В первую очередь, относительно будущих личных переговоров лидеров России и США.
К слову, еще недавно Трамп громко говорил о введении санкций против Москвы. Но во время все того же выступления перед журналистами резко сменил риторику. Он не дал никакой конкретики и лишь подчеркнул, что все будет зависеть «от российского руководства». Что именно американский лидер имел в виду — так и осталось вопросом. Вероятно, все дело в конфликте на Украине и собственных амбициях Трампа на этот счет.