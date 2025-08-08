Трамп поспешил объявить «историческую» мирную сделку между двумя бывшими советскими республиками

Дональд Трамп утверждает, что добился «исторического» мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Два этих заклятых врага дважды вступали в войну из-за спорного Нагорно-Карабахского региона, который Азербайджан в конечном итоге захватил в 2023 году.
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу он примет у себя лидеров Армении и Азербайджана на «историческом мирном саммите», направленном на прекращение десятилетий военных действий между двумя бывшими советскими республиками, пишет The Guardian.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев «присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного договора», — написал Трамп в четверг на своей социальной платформе Truth.
Заклятые враги на протяжении десятилетий, эти две республики дважды вступали в войну из-за спорного Нагорно-Карабахского региона, который Азербайджан отбил у армянских войск в ходе молниеносного наступления в 2023 году, что вызвало массовый исход более 100 000 этнических армян.
Две страны провели переговоры, направленные на достижение мирного урегулирования, в том числе в прошлом месяце в Объединенных Арабских Эмиратах, но прорыв оказался неуловимым, пишет The Guardian.
«Эти две страны находятся в состоянии войны на протяжении многих лет, что привело к гибели тысяч людей», — написал Трамп.
«Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно, до сих пор, благодаря Трампу. Моя администрация сотрудничала с обеими сторонами в течение довольно долгого времени», — добавил американский президент, сказав, что «очень гордится этими мужественными лидерами за то, что они поступили правильно».
Американский лидер, который выразил убежденность в том, что его посреднические усилия в различных международных конфликтах заслуживают Нобелевской премии мира, добавил, что Вашингтон подпишет двусторонние соглашения «с обеими странами для совместного использования экономических возможностей», которые могли бы раскрыть потенциал региона Южного Кавказа.
Предполагаемое соглашение могло бы положить конец десятилетиям конфликта и подготовить почву для возобновления работы ключевых транспортных коридоров через Южный Кавказ, которые были закрыты с начала 1990-х годов, утверждает The Guardian.
Соглашение, по словам официальных лиц, беседовавших с Associated Press, предоставит США права аренды на развитие коридора и даст ему название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
Это соединило бы Азербайджан с его Нахичеванской автономией, которая отделена от остальной части страны 32-километровым участком территории Армении.
Ожидается, что транзитный коридор в конечном итоге будет включать в себя железнодорожную ветку, нефте- и газопроводы, а также оптоволоконные линии, что позволит перемещать товары и, в конечном итоге, людей, пишет The Guardian. Соглашение не предусматривает, что США будут оплачивать строительство транзитного коридора, но вместо этого позволит частным корпорациям развивать его.
Соглашение было достигнуто после визита в начале этого года специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в столицу Азербайджана Баку и продолжения переговоров между сторонами.
Армения и Азербайджан на протяжении почти четырех десятилетий вели борьбу за контроль над регионом Нагорный Карабах. В советское время этот регион, населенный в основном армянами, имел автономный статус в составе Азербайджана. Долгое время тлевшая напряженность в отношениях между армянами и азербайджанцами, обострилась по мере распада Советского Союза, напоминает The Guardian.