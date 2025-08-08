Трамп поспешил объявить «историческую» мирную сделку между двумя бывшими советскими республиками

Ожидается, что транзитный коридор в конечном итоге будет включать в себя железнодорожную ветку, нефте- и газопроводы, а также оптоволоконные линии, что позволит перемещать товары и, в конечном итоге, людей, пишет The Guardian. Соглашение не предусматривает, что США будут оплачивать строительство транзитного коридора, но вместо этого позволит частным корпорациям развивать его.