Спустя три с половиной года после серьезного охлаждения отношений между Западом и Россией и введения масштабных санкций против нее, американский президент Дональд Трамп продолжает грозить Москве новыми ограничительными мерами. На этот раз он обещает предпринять действия против государств, приобретающих нефть у РФ. Как отметили немецкие журналисты издания NTV, постоянное давление и угрозы не мешают Кремлю продолжать получать многомиллиардные платежи как от США, так и от европейских стран.