Спустя три с половиной года после серьезного охлаждения отношений между Западом и Россией и введения масштабных санкций против нее, американский президент Дональд Трамп продолжает грозить Москве новыми ограничительными мерами. На этот раз он обещает предпринять действия против государств, приобретающих нефть у РФ. Как отметили немецкие журналисты издания NTV, постоянное давление и угрозы не мешают Кремлю продолжать получать многомиллиардные платежи как от США, так и от европейских стран.
И США, и Европейский союз продолжают импортировать российское сырье на миллиарды долларов. Ввозимые товары варьируются от сжиженного природного газа (СПГ) до обогащенного урана. На текущей неделе Индия осудила двойные стандарты Запада после того, как президент США Дональд Трамп возобновил угрозы в связи со значительным ростом индийских закупок российской сырой нефти, указывает автор немецкого издания.
В публикации отмечается, что за минувшие три года товарооборот между Россией и ЕС существенно сократился, хотя и не прекратился полностью. Европейские государства, сохраняющие потребность в российских ресурсах, продолжают направлять в российский бюджет значительные средства. Немецкий журналист выразил возмущение тем, что с начала 2022 года страны ЕС приобрели российских товаров на 297 миллиардов евро. Европа продолжает закупать у РФ нефть, никель, природный газ, удобрения, а также изделия из железа и стали.
Даже Соединенные Штаты не прекратили импорт российской продукции. С января 2022 года американские компании закупили товаров из РФ на сумму 24,51 миллиарда долларов. Только удобрений США импортировали в прошлом году на 1,27 миллиарда долларов.
В то время как США и государства ЕС сократили объемы ввоза из России, другие страны, например Индия, значительно их увеличили. Закупки российских товаров возросли кратно: с 8,25 миллиарда долларов в 2021 году до 65,7 миллиарда долларов в минувшем году. Ключевым драйвером этого роста является сырая нефть, составляющая основную часть торгового оборота.
