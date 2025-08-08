Более 60 стран оказались вынуждены реагировать на тарифную войну Трампа

Несмотря на то что Трамп в последнюю минуту предоставил Лесото отсрочку, снизив тарифы с 50% до 15%, эта, мягко говоря, бедная африканская страна заявила, что уже пострадала. Представители текстильной промышленности Лесото, которая производит джинсы и другую одежду для американских компаний, включая Levi и Walmart, заявили, что неопределенность в отношении тарифов за последние несколько месяцев уже нанесла ущерб сектору, в результате чего были отменены заказы и сокращены рабочие места.