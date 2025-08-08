Более 60 стран оказались вынуждены реагировать на тарифную войну Трампа

Более 60 стран по всему миру пытаются отреагировать на последнюю волну введенных Дональдом Трампом тарифов в США, которые вступили в силу в четверг. Представители промышленности в богатых и бедных странах предупредили о потере рабочих мест, поскольку тарифы перевернули устоявшуюся десятилетиями мировую торговую систему: ставки варьировались от 10% до 39%, 40% и 41% для Швейцарии, Бразилии и Сирии.
Лидеры по всему миру пытались принять меры на случай непредвиденных обстоятельств после того, как тарифные угрозы Трампа воплотились в жизнь через минуту после полуночи по вашингтонскому времени, пишет The Guardian.
Правительство Бразилии заявило, что разрабатывает план государственной помощи пострадавшим компаниям. Президент Луис Инасиу Лула да Силва назвал эти обязанности «неприемлемым шантажом».
Швейцария заявила, что стремится к новым переговорам с США после того, как во время последней поездки в Вашингтон ее президенту Карин Келлер-Саттер не удалось предотвратить повышение тарифов на 39%, которое промышленная группа Swissmem назвала «ужасным сценарием».
В заявлении после экстренной встречи с президентом швейцарский кабинет министров заявил, что тарифы «создадут существенную нагрузку на ориентированную на экспорт экономику Швейцарии».
«Для пострадавших секторов, компаний и их сотрудников это чрезвычайно сложная ситуация», — прокомментировала Келлер-Саттер журналистам.
Тайвань также продолжает переговоры с США. Президент острова Лай Циндэ заявил, что 20-процентная ставка, введенная для ключевого союзника Вашингтона, имеет «временный» характер.
Ирландия, которая вовлечена в соглашение между ЕС и США, устанавливающее потолок тарифов на уровне 15%, заявила, что опубликует новый план диверсификации экономики, которая в значительной степени зависит от американских транснациональных корпораций, которые находятся под прицелом Трампа.
Несмотря на то что Трамп в последнюю минуту предоставил Лесото отсрочку, снизив тарифы с 50% до 15%, эта, мягко говоря, бедная африканская страна заявила, что уже пострадала. Представители текстильной промышленности Лесото, которая производит джинсы и другую одежду для американских компаний, включая Levi и Walmart, заявили, что неопределенность в отношении тарифов за последние несколько месяцев уже нанесла ущерб сектору, в результате чего были отменены заказы и сокращены рабочие места.
Лаос, который, как и Бразилия и Мьянма, пострадал от 40-процентного повышения импортных пошлин, был в числе тех, кому пришлось резко повысить импортные пошлины из-за дисбаланса в торговле с США.
«40-процентный тариф — это просто гвоздь в крышку гроба для любой отрасли, пытающейся наладить поставки в Соединенные Штаты», — сказал агентству Франс Пресс Йоханнес Сомерс, исполнительный директор швейной фирмы Diep Vu.
«По нашим оценкам, это может затронуть около 20 000 работников или более», — добавил Хайбандит Распон, глава Ассоциации швейной промышленности Лаоса.
Стремительные «взаимные» ставки были объявлены Белым домом неделю назад, как раз перед истечением предыдущего крайнего срока — 1 августа, напоминает The Guardian.
Незадолго до того, как тарифы вступили в силу в полночь, Трамп заявил в социальных сетях, что в результате в США начнут поступать миллиарды долларов.
Однако, хотя таможенные пошлины делают экспорт стран более дорогим и менее конкурентоспособным, они уплачиваются при импорте и обычно передаются покупателю.
«Единственное, что может остановить величие Америки, — это суд радикальных левых, который хочет видеть нашу страну в упадке», — написал американский президент капслоком, ссылаясь на продолжающееся дело в апелляционном суде США, который рассматривает вопрос о том, превысил ли он свои полномочия при введении тарифов.
Некоторые торговые партнеры, отмечает The Guardian, уже добились снижения ставок путем переговоров или заключения сделок, включая Великобританию, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Японию, Южную Корею, Пакистан и ЕС.
ЕС оказался единственным торговым партнером, для которого базовая ставка в 15% будет включать предыдущие тарифы. Однако сделка была реализована лишь частично: на импорт автомобилей из ЕС по-прежнему действуют пошлины в размере 27,5%, в то время как детали сделки между США и ЕС находятся в стадии согласования.
Хильдегард Мюллер, президент Федерации автомобильной промышленности Германии, заявила, что сделка между ЕС и США «не внесла ясности или улучшения» в отрасль.
«Секторальные тарифы на автомобили и автозапчасти в размере 27,5%, которые действуют с апреля и мая соответственно, остаются в силе и ложатся значительным бременем на немецких автопроизводителей и поставщиков автомобилей, а также на трансатлантическую торговлю. Важно, чтобы обещанное соглашение было достигнуто сейчас и меры по оказанию помощи были приняты незамедлительно», — сказала она.
А 25-процентная тарифная ставка Индии может вырасти в общей сложности до 50% после того, как Трамп в среду подписал указ о введении дополнительного сбора в ответ на покупку страной нефти у России. У Дели есть 21 день для ответа Америке. Трамп пригрозил применить ту же тактику в отношении других стран, которые снабжают Россию.