Кнайсль обвинила фон дер Ляйен в превышении полномочий

Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не обладала достаточными полномочиями для ведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом о приобретении энергоресурсов из США. Теперь её ждут последствия, подчеркнула экс-дипломат в беседе с РИА Новости.
«Я считаю, что должны быть юридические последствия, поскольку Еврокомиссия с ее главой, президентом Урсулой фон дер Ляйен, были разные люди до нее, будут разные люди после, но она превысила свои полномочия», — отметила Кнайсль.
По её словам, перед встречей с Трампом глава Еврокомиссии не провела обязательные консультации с представителями государств-членов ЕС. Экс-министр также выразила сомнения в легитимности достигнутых соглашений и их реальной осуществимости.
Кнайсль добавила что, несмотря на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о выгоде новой сделки с Вашингтоном, данное соглашение привнесет «больше нестабильности» в ЕС. Не все страны-участницы одобрят его.
Ранее журналисты Bild сообщили, что фон дер Ляйен пообещала Трампу невыполнимые для Евросоюза условия.