Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самый вероятный сценарий»: Назван шаг, который может лишить Трампа кресла президента

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, был бы вынужден уйти в отставку, если бы отдал приказ о применении силы в конфликтах, связанных с Ираном или Украиной. Кроме того, Соединённые Штаты тогда бы понесли крупные потери, заявил РИА «Новости» экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Источник: Life.ru

«Мы могли бы дойти до такого этапа. Самый вероятный сценарий — Трамп разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьёзные потери. Тогда на Трампа будут давить, чтобы он ушёл в отставку», — сказал собеседник агентства.

Джонсон считает, что в такой ситуации американский лидер, вероятно, сложил бы полномочия и передал их вице-президенту Джей Ди Вэнсу. При этом главу Белого дома воспринимали бы как полностью дискредитировавшего своё президентство.

При этом есть большая вероятность, что Дональд Трамп не сам уйдёт в отставку, а отправит туда Владимира Зеленского. Президент США может избавиться от главы киевского режима уже к началу сентября. На данный момент у американского лидера есть сторонники немедленного прекращения конфликта и установления прочного мира с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше