При этом есть большая вероятность, что Дональд Трамп не сам уйдёт в отставку, а отправит туда Владимира Зеленского. Президент США может избавиться от главы киевского режима уже к началу сентября. На данный момент у американского лидера есть сторонники немедленного прекращения конфликта и установления прочного мира с Россией.