В убившей людей чаче из Сочи был смертельный ингредиент: подробности жуткой истории

В составе погубившей несколько человек чачи из Краснодарского края был метиловый спирт. Его обнаружили в пробах спиртного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что метиловый спирт в чачу попал в составе сивушных масел. То есть, побочных продуктов брожения. Они часто появляются при кустарном изготовлении алкогольных напитков. В том числе вина и чачи. А также, как известно, являются губительными для человеческого организма.
Не менее примечательно, что обнаружить метиловый спирт удалось в результате задержания одного из торговцев чачей. Как пишет Mash, у того изъяли целую партию кустарно изготовленного алкоголя. Мужчина собирался привезти ее Москву под видом «чачи как у бабушки». Причем подобным образом алкоголь распространялся по всей стране.
«Со слов одного из покупателей, раньше к хмельному вопросов не было. Но в какой-то момент он угостил выпивкой алко-специалистов и получил рецензию — употреблять такое смертельно опасно», — пишет Mash.
Напомним, жуткая история с чачей из Краснодарского края развернулась несколько дней назад. Тогда из-за отравления некачественным алкоголем умерли сразу несколько человек. В одном из случаев даже погибла вся семья. Со временем число жертв стало расти, и теперь оно достигло 12 человек.