Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В убившей людей чаче из Сочи был смертельный ингредиент: подробности жуткой истории

Mash сообщает, что в составе смертельной чачи из Сочи обнаружили метиловый спирт.

Источник: Комсомольская правда

В составе погубившей несколько человек чачи из Краснодарского края был метиловый спирт. Его обнаружили в пробах спиртного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что метиловый спирт в чачу попал в составе сивушных масел. То есть, побочных продуктов брожения. Они часто появляются при кустарном изготовлении алкогольных напитков. В том числе вина и чачи. А также, как известно, являются губительными для человеческого организма.

Не менее примечательно, что обнаружить метиловый спирт удалось в результате задержания одного из торговцев чачей. Как пишет Mash, у того изъяли целую партию кустарно изготовленного алкоголя. Мужчина собирался привезти ее Москву под видом «чачи как у бабушки». Причем подобным образом алкоголь распространялся по всей стране.

«Со слов одного из покупателей, раньше к хмельному вопросов не было. Но в какой-то момент он угостил выпивкой алко-специалистов и получил рецензию — употреблять такое смертельно опасно», — пишет Mash.

Напомним, жуткая история с чачей из Краснодарского края развернулась несколько дней назад. Тогда из-за отравления некачественным алкоголем умерли сразу несколько человек. В одном из случаев даже погибла вся семья. Со временем число жертв стало расти, и теперь оно достигло 12 человек.