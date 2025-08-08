В убившей людей чаче из Сочи был смертельный ингредиент: подробности жуткой истории

Напомним, жуткая история с чачей из Краснодарского края развернулась несколько дней назад. Тогда из-за отравления некачественным алкоголем умерли сразу несколько человек. В одном из случаев даже погибла вся семья. Со временем число жертв стало расти, и теперь оно достигло 12 человек.