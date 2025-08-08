Ричмонд
Лебедев назвал центры командования ВСУ целью ударов в ряде регионов Украины

По информации координатора подполья, под удар попали также склады и логистика противника.

Источник: Аргументы и факты

Центры командования ВСУ были среди целей ударов, нанесенных в ночь на пятницу по военным объектам на территории четырех регионов Украины, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговщина, Харьковщина (Балаклея, Чугуев), Киевщина (Бучанский район, Буча), Сумщина (Шостка, Сумы) — интенсивные ночные взрывы по центрам командования, логистики и складским объектам», — написал он.

Лебедев упомянул также о нанесенных в минувший четверг ударах по командным пунктам и штабу ВСУ в Краматорском районе.

Информации о потерях противника в результате ударов по военным объектам нет.

Ранее сообщалось о ликвидации двух заградотрядов Нацгвардии Украины под Днепропетровском.