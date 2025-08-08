Ричмонд
В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Соответствующее заявление сделал бывший глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Telegraph.

«Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа», — поделился своей точкой зрения он, отвечая на вопрос, может ли американский лидер заставить Зеленского пойти на уступки.

Уоллес добавил, что и президент России Владимир Путин, и хозяин Белого дома Дональд Трамп жестко ведут переговоры и умеют оказывать давление на других.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил представителям СМИ, что Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, в настоящее время началась ее проработка. Глава российского государства назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером.

