Запрос секретной службы о повышении уровня реки для прогулки вице-президента вызвал скандал

Запрос секретной службы США о повышении уровня реки был сделан «без ведома» вице-президента Джей Ди Вэнса, утверждает его офис. Решение об изменении уровня реки в Огайо «было принято исключительно агентами», говорится в заявлении агентства безопасности.
Представитель Джей Ди Вэнса заявил, что вице-президент США и его сотрудники не знали о том, что ранее в этом месяце Секретная служба решила попросить военных инженеров поднять уровень воды в реке Литтл-Майами перед семейной прогулкой на лодке, которая состоялась в день его рождения.
«Секретная служба часто применяет защитные меры без ведома вице-президента или его сотрудников, как это было в прошлые выходные», — сказал пресс-секретарь.
Это заявление последовало за публикацией в среду отчета Guardian, в котором сообщалось, что Инженерный корпус армии США (USACE) в Луисвилле, штат Кентукки, получил от секретной службы просьбу увеличить уровень воды в озере для проведения лодочной экскурсии Вэнса, пишет The Guardian. В среду USACE сообщило, что решение было принято для «поддержки безопасного судоходства» сотрудников службы безопасности Вэнса.
Секретная служба предоставила дополнительную информацию в четверг, подчеркнув в «пересмотренном» заявлении для The Guardian, что администрация вице-президента «не участвовала в принятии решения» и что было «оперативно необходимо» скорректировать уровень воды для размещения моторизованных плавсредств, местных правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.
«Эти решения были приняты исключительно агентами в ходе нашего стандартного процесса предварительного планирования и не касались канцелярии вице-президента», — говорится в заявлении Секретной службы. Также утверждается, что судно общественной безопасности село на мель во время совместной разведывательной миссии с Секретной службой перед поездкой, что побудило Секретную службу принять решение о повышении уровня воды.
Офис Вэнса изначально не ответил на запрос The Guardian, когда его спросили об изменении уровня воды в связи с его прогулкой на лодке. Но публикация статьи The Guardian вызвала некоторые разногласия.
Марси Каптур, конгрессмен-демократ из Огайо, опубликовала твит с требованием предоставить больше информации о действиях USACE, заявив: «Возмутительно! Должно быть, именно поэтому он не смог прийти на встречу по поводу своего законопроекта “Золотое дно для миллиардеров”, который приведет к сокращению рабочих мест на производстве в Огайо и наших сельских больницах. Инженерному корпусу армии следует предоставить отчеты в соответствующий комитет Конгресса.».
Эта новость также вызвала сравнения с неприятным эпизодом, произошедшим с другим вице-президентом, Элом Гором, который в 1999 году оказался под пристальным вниманием после того, как местная коммунальная компания вылила миллионы галлонов воды в реку Коннектикут, чтобы он не сел на мель во время прогулки на каноэ.
Нет ничего необычного в том, что USACE модифицирует стоки для общественного пользования — например, для проведения общественных речных мероприятий и обучения сотрудников служб реагирования на чрезвычайные ситуации, отмечает The Guardian.
Правила USACE, касающиеся запросов на так называемые «отклонения» или любых изменений в обычной практике, требуют одобрения и документации, подтверждающей обоснованность отклонения. Этот процесс также гарантирует, что риски, связанные с любым отклонением, включая риск наводнения или другое воздействие на окружающую среду, будут подробно описаны.
В заявлении USACE, опубликованном в среду, говорится, что запрос Секретной службы «соответствовал оперативным критериям, изложенным в Руководстве по контролю за водой в озере, и не требовал отклонения от обычных процедур».