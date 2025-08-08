Депутат Дюков сообщил о 332 млн рублей, найденных при обыске у экс-мэра Логинова

Депутат Горсовета Красноярска Вячеслав Дюков сообщил, что в ходе обыска у бывшего мэра Владислава Логинова были обнаружены более 300 миллионов рублей.
Об этом он рассказал в эфире политического шоу накануне.
По словам Дюкова, сумма в 332 миллиона рублей наличными была изъята, и Логинов не смог объяснить происхождение этих средств. Депутат добавил, что следственные органы сейчас выясняют, для каких целей предназначались найденные деньги.
Напомним, информация о задержании мэра Красноярска Владислава Логинова появилась 9 июня. Недавно мэр отметил свой день рождения в СИЗО.