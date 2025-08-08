В Британии опасаются перемен в позиции Трампа по Украине: Киев находится в уязвимой позиции

Американский лидер Дональд Трамп может заставить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на некоторые уступки в переговорах по вопросу вокруг Украины. Такое заявление экс-министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью газете Telegraph.
«Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа», — отметил Уоллес, комментируя тем самым вопрос, может ли глава Белого дома принудить Зеленского к уступкам.
Уоллес отметил, что и Путин, и Трамп отличаются умением вести жесткие переговоры и способны оказывать давление на оппонентов.
Ранее Дональд Трамп прокомментировал ситуацию насчет потенциальной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что не ставил перед российским главой условие о проведении переговоров с Зеленским для разрешения конфликта на Незалежной.