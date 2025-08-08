Не выжить без лодок: 600 бойцов ВСУ зажаты в «‎огненном котле» между лесом и водохранилищем

Враг вынужден отступать к водохранилищу, расположенному в парке Клебан-Бык. По рассказам российских бойцов, украинские боевики не торопятся покидать позиции — им просто не на чем плыть. Большинство из них загнаны в леса, где их утюжит самоходная артиллерия.