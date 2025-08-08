Трамп: в пятницу Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение

По словам американского лидера, в Белом доме состоится «исторический мирный саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В соцсети Truth Social он написал, что лидеры подпишут мирное соглашение. Также планируется подписание двусторонних соглашений с США для увеличения инвестиций в Армению и Азербайджан.