Трамп: в пятницу Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу в Вашингтоне Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.
По словам американского лидера, в Белом доме состоится «исторический мирный саммит» с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В соцсети Truth Social он написал, что лидеры подпишут мирное соглашение. Также планируется подписание двусторонних соглашений с США для увеличения инвестиций в Армению и Азербайджан.
Ранее сообщалось, что Трамп 8 августа примет в Белом доме Пашиняна и Алиева.
Агентство Reuters писало, что в рамках договоренности Еревана и Баку США могут получить контроль над транспортным коридором, расположенным между Арменией и Азербайджаном.
Сообщалось также, что Алиев обсудил со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом вопросы налаживания мира и восстановления добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном.