Стало известно, что может привести к отставке Трампа

Президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, был бы вынужден уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины, и американская сторона понесла бы потери, заявил в интервью РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
С его точки зрения, Соединенные Штаты могли бы дойти до такого этапа. По мнению эксперта, самый вероятный сценарий — хозяин Белого дома разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери. Тогда, по словам Джонсона, на Трампа будут давить, чтобы он ушел в отставку.
Специалист считает, что американский лидер в такой ситуации действительно сложил бы полномочия и передал бы власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
Трампа воспринимали бы как полностью дискредитировавшего свое президентство, полагает собеседник агентства. «Думаю, это возможный исход», — резюмировал Джонсон.