Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что может привести к отставке Трампа

Президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, был бы вынужден уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины, и американская сторона понесла бы потери, заявил в интервью РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, был бы вынужден уйти в отставку, если бы он разрешил использовать силу в конфликте вокруг Ирана или Украины, и американская сторона понесла бы потери, заявил в интервью РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

С его точки зрения, Соединенные Штаты могли бы дойти до такого этапа. По мнению эксперта, самый вероятный сценарий — хозяин Белого дома разрешает использование силы на Украине или в Иране, и из-за ответа США несут серьезные потери. Тогда, по словам Джонсона, на Трампа будут давить, чтобы он ушел в отставку.

Специалист считает, что американский лидер в такой ситуации действительно сложил бы полномочия и передал бы власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Трампа воспринимали бы как полностью дискредитировавшего свое президентство, полагает собеседник агентства. «Думаю, это возможный исход», — резюмировал Джонсон.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше