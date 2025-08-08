Из-за акций протеста против мигрантов полиция вражеской страны приготовилась к беспорядкам

Полиция готова к возможным беспорядкам в городах по всей Англии в эти выходные на фоне проведения ультраправыми ряда акций протеста против лиц, ищущих убежища, а активисты по борьбе с расизмом планируют контрпротесты. В пятницу в некоторых местах, включая Норвич, будут введены ограничения, в то время как полицейские будут охранять по меньшей мере 12 других городов в пятничный вечер.
Особую обеспокоенность вызывает запланированная на субботу акция протеста у здания муниципалитета в Нанитоне, где полиция графства Уорикшир отклонила заявления лидера Реформистского совета Великобритании о том, что полиция скрывала информацию о предполагаемом изнасиловании 12-летней девочки, пишет The Guardian.
В то время как местные жители принимали участие в демонстрациях, которые проходили в последние недели во многих местах, различные ультраправые группы и влиятельные лица активно участвуют в продвижении протестов, включая сторонников активиста, известного как Томми Робинсон.
Председатель Комитета по координации операций Совета начальников национальной полиции, главный констебль Би Джей Харрингтон, сказал: «Мы настоятельно призываем сообщества внимательно относиться к информации, которую они читают, которой делятся и которой доверяют из онлайн-источников. Важно осознавать потенциальную мотивацию, стоящую за таким контентом. Мы бы рекомендовали общественности обращаться к официальным органам за точной информацией. Распространение дезинформации отдельными лицами или группами может значительно усилить напряженность в обществе и иметь последствия для реального мира. Мы все несем ответственность в этом отношении, и к действиям в Интернете применяется соответствующее уголовное законодательство».
Харрингтон заявил, что полиция привержена защите права на законный и мирный протест и будет сотрудничать с организаторами мероприятий, где это возможно. Однако он добавил, что полиция отслеживает информацию, в то время как подразделения общественного порядка и группы по сбору доказательств будут реагировать на любые инциденты, которые могут привести к беспорядкам.
Джорджи Ламинг, директор компании «Надейся, а не ненавидь», которая занимается мониторингом расистских и экстремистских групп, сказал: «Трудно предсказать, сколько людей придет на эти акции протеста. Некоторые из них могут вообще не состояться, в то время как другие могут привлечь толпы. Эти протесты по-прежнему больше похожи на антимигрантские протесты 2023 года и меньше на массовые беспорядки 2024 года».
Последние акции протеста прошли после нескольких дней столкновений в прошлом месяце в Эссексе, где группы мужчин напали на полицию и разгромили полицейские машины после того, как вспыхнуло насилие после акции протеста у отеля в Эппинге, где проживают просители убежища, пишет The Guardian.
Антирасистские активисты и профсоюзные деятели превзошли численностью участников недавней акции протеста у отеля, но Эппинг входит в число городов, где ультраправые проводят очередную акцию протеста в пятницу.
Активисты ультраправой партии «Родина» являются одними из тех, кто активно участвует в выборах в Эппинге, в то время как конкурирующая группа «Патриотическая альтернатива» пытается использовать протесты на севере страны.
Также произошли столкновения у отеля в Ислингтоне, на севере Лондона, где столкнулись ультраправые активисты и участники акции протеста против расизма.
Также в городе ожидается еще одна акция протеста у отеля в Кэнэри-Уорф против предполагаемого использования отеля для размещения просителей убежища. Женщины и дети приняли участие в акции, которая в Интернете была названа «розовым протестом», но ультраправые активисты и влиятельные лица также участвовали в мероприятиях за пределами отеля и в Интернете.
В графстве Уорикшир главный констебль Алекс Франклин-Смит отреагировал на заявление главы окружного совета Джорджа Финча из партии Reform UK о том, что он утаил информацию о предполагаемом изнасиловании 12-летней девочки, заявив, что полицейские «не покрывали и не будут покрывать такое преступление». Однако этот случай является фактором напряженности, констатирует The Guardian.
Полиция Норфолка введет в действие свои полномочия в пятницу вечером во время акции протеста в Боуторпе, Норидж, включая обязательство для представителей общественности снимать маски с лиц по требованию правоохранителей. Будет издан еще один приказ, позволяющий полиции предписывать всем, кто совершает или может совершить антиобщественное поведение, покинуть этот район с 14:00 пятницы до 2:00 субботы.