Из-за акций протеста против мигрантов полиция вражеской страны приготовилась к беспорядкам

Председатель Комитета по координации операций Совета начальников национальной полиции, главный констебль Би Джей Харрингтон, сказал: «Мы настоятельно призываем сообщества внимательно относиться к информации, которую они читают, которой делятся и которой доверяют из онлайн-источников. Важно осознавать потенциальную мотивацию, стоящую за таким контентом. Мы бы рекомендовали общественности обращаться к официальным органам за точной информацией. Распространение дезинформации отдельными лицами или группами может значительно усилить напряженность в обществе и иметь последствия для реального мира. Мы все несем ответственность в этом отношении, и к действиям в Интернете применяется соответствующее уголовное законодательство».