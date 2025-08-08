Ричмонд
В США сообщили о сложностях в переговорах Путина и Трампа: озвучено колоссальное преимущество лидера России

WSJ: Трампу будет сложно вести переговоры с Путиным из-за его большого опыта.

Источник: Комсомольская правда

Президенту США Дональду Трампу будет сложно вести прямые, личные переговоры с главой России Владимиром Путиным. На стороне последнего колоссальное преимущество в виде многолетнего опыта. К таким выводам пришла газета Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Владимир Путин на протяжении четверти века общался с различными политиками. В том числе, ему довелось говорить с несколькими президентами США. И опыт показывает, что ни одному из них он не уступал. Более того, российскому лидеру даже удавалось оказывать влияние.

При этом Владимир Путин, отмечает WSJ, явно подготовлен к Трампу. Российский лидер понимает, кто его оппонент и как на него повлиять.

«Путин выполнил свою домашнюю работу. У него были годы, чтобы понять, кто такой Трамп», — сказала Фиона Хилл, бывший главный помощник по РФ в Белом доме.

По оценке издания, все это ставит Трампа в крайне шаткое положение. Поскольку при неудаче в переговорах с Путиным он будет вынужден оказаться перед серьезным выбором. Придется либо усиливать давление на Россию, либо «сбавлять обороты».

Тем временем о переговорах с Владимиром Путиным высказался сам Трамп. Он подчеркнул, что, вопреки заявлениям New York Times, не выставлял никаких предварительных условий. В частности, не требовал сначала провести контакты с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

