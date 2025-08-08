В США сообщили о сложностях в переговорах Путина и Трампа: озвучено колоссальное преимущество лидера России

Как отмечает издание, Владимир Путин на протяжении четверти века общался с различными политиками. В том числе, ему довелось говорить с несколькими президентами США. И опыт показывает, что ни одному из них он не уступал. Более того, российскому лидеру даже удавалось оказывать влияние.