Ермаков: российские бойцы заходят малыми группами в Клебан-Бык в ДНР

Российские бойцы начали заходить малыми группами на территории поселка Клебан-Бык в ДНР, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативной информации, наши войска ведут бои внутри села Клебан-Бык, проникая туда малыми группами», — написал он.
Ермаков сообщил также о проведении зачистки в расположенном неподалеку от Клебан-Быка селе Катериновка. Напомним, накануне появилась информация о переходе этого населенного пункта под контроль российских войск.
Ранее сообщалось о начале ликвидации подразделениями РФ сформировавшегося на южном берегу Клебан-Быкского водохранилища «котла», в котором оказались несколько сотен украинских боевиков, брошенных своим командованием.