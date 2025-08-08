Ричмонд
Бюджетникам в Свердловской области поднимут зарплаты с 1 сентября

В Свердловской области с 1 сентября повысят зарплаты бюджетникам.

Источник: из telegram-канале Дениса Паслера

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил подготовить документы о повышении зарплат «указным» категориям работников бюджетной сферы с 1 сентября. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

С учетом этого повышения, по итогам года их зарплата вырастет на 16,8%. Повышение коснется около 137 тысяч работников, включая учителей, воспитателей, врачей, работников культуры и соцработников.

На эти цели из областного бюджета до конца года будет выделено дополнительно более пяти миллиардов рублей.

Министерству финансов совместно с профильными ведомствами поручено подготовить необходимые документы.