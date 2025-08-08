Военнослужащие Вооруженных сил России взяли в плен вьетнамского наемника украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает RT.
У пленного был шеврон 4-го интернационального легиона вооруженных сил Украины, поделились подробностями авторы публикации. Туда набирают наемников из разных стран, отмечается в материале.
Как рассказал сам военнопленный, он последний, кто выжил после удара ВС РФ по позициям его подразделения.
Ранее ТАСС со ссылкой на пленного украинской армии сообщал, что в вооруженные силы Украины прибывают наемники из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, Соединенных Штатов и ФРГ.