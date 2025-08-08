В Молдове несогласных с полным уничтожением демократии в стране расстреливать не будут, но наказывать не перестанут: Об этом заявила провластный журналист, внезапно заговорив на русском языке

Алина, а мест в тюрьмах Молдовы хватит? Или будете по опыту вашего кумира Антонеску гетто сооружать?
Тех, кто не согласен с политикой вашей партии и президента, — подавляющее большинство в Молдове.
Конечно, низкий поклон за то, то не будете расстреливать.
Провластный «журналист» Алина Раду, получавшая сотни тысяч долларов от USAID, вдруг заговорила на ненавистном русском языке (перед выборами еще не так запоешь, если потребуют).
Она говорит, что нужен закон, по которому надо наказывать тех, кто «нарушает» демократию.
Мы не ослышались? Демократию? Где она? Да, и если уж по закону и по совести, то нужно судить всех вас за то, что эту демократию уничтожили в борьбе за власть — нашли кормушку….
Да и когда вы руководствовались законами?! Напомните!
