Трамп опроверг, что Путин должен поговорить с Зеленским ради встречи с ним

Дональд Трамп опроверг информацию американских СМИ о том, что Владимир Путин до очных переговоров с ним должен провести встречу с Владимиром Зеленским. По информации The Wall Street Journal, главе Белого дома могут предложить закрепить за Москвой контроль над частью территорий Украины в обмен на вывод войск из других районов. В Европе предстоящую встречу российского и американского лидеров уже назвали «самым опасным сценарием для Украины и всего мира».