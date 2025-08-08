С чем Россия, США и Украина подошли к дедлайну Трампа по перемирию

Как США и Россия договорились о саммите на исходе дедлайна
7 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении саммита лидеров двух стран по итогам состоявшегося накануне визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Площадка для встречи уже выбрана, но будет объявлена позже, а саммит ориентировочно запланирован на следующую неделю. «Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — отметил он. По данным The New York Times и CNN, Дональд Трамп уведомил европейских союзников о намерении встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе.
NYT также сообщает, что после встречи с Путиным Трамп планирует организовать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Идею такой встречи, предложенную Уиткоффом, Москва оставила без комментария, сказал Ушаков. К вечеру 7 августа The New York Post, The Washington Post, Politico и Bloomberg сообщили со ссылкой на источники, что условием для проведения российско-американского саммита должно стать согласие Путина на встречу с Зеленским. Однако позднее Трамп заявил, что подобного требования не выдвигает. «Они хотят встретиться со мной, и я сделаю все в моих силах, чтобы положить конец смертям», — сказал он.
Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским при «определенных условиях». «А вот до создания таких условий пока далеко», — сказал он по итогам встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Он также добавил, что ОАЭ — одно из «вполне подходящих» мест для его встречи с Трампом.
Зеленский заявил, что Киев открыт к встречам как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах. «Пора завершать войну», — написал он после разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Госсекретарь США Марко Рубио также отметил в интервью Fox Business, что сторонам предстоит преодолеть еще несколько препятствий в «ближайшие несколько дней и часов, а может быть, и недель», чтобы встреча Трампа с российским и украинскими лидерами была продуктивной и заложила основу для мирного соглашения. Рубио сообщил, что Уиткофф привез из Москвы предложение о прекращении огня, но без конкретных сроков. По его словам, переговоры с Путиным позволили Вашингтону лучше понять условия, на которых Россия готова завершить конфликт. Теперь США сопоставят их с позицией европейских союзников и, в первую очередь, Киева. «Если мы сможем достаточно точно определить, что примут украинцы и что примут россияне, тогда, я думаю, у президента есть возможность провести встречу с участием Путина и Зеленского, чтобы попытаться решить эту проблему», — предположил Рубио.
Несмотря на подготовку саммита, Трамп публично не отменил установленный им ранее дедлайн для достижения соглашения о прекращении огня, который истекает 8 августа. «Это будет зависеть от него [Путина]. Мы посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован», — сказал он 7 августа. На пресс-конференции днем ранее он также подтвердил готовность США ввести вторичные санкции против стран — импортеров российской нефти. Ранее подобные меры были приняты в отношении Индии: ее импорт в США обложили дополнительными 25-процентными пошлинами сверх «взаимных» тарифов в том же размере, которые вступили в силу 7 августа. Таким образом, ставка для Индии составила 50%. «Мы сделали это с Индией. Мы, вероятно, сделаем это с парой других стран, одной из которых может быть Китай», — пообещал американский президент.
Однако Рубио допустил, что Трамп может изменить свое мнение: «Президент примет это решение в течение следующих 24−36 часов. Многое будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры и работа, которую мы собираемся осуществить в ближайшие пару дней. И тогда, в конечном счете, президенту решать, по-прежнему ли он считает, что санкции должны быть введены или нет, пока этот вопрос не будет решен».
Основной темой предстоящего саммита лидеров США и России, как ожидается, станет урегулирование украинского кризиса. Кроме того, стороны обсуждают перспективы стратегического сотрудничества — это вопрос также был в повестке встречи Путина и Уиткоффа.
Россия и США уже некоторое время ведут переговоры по устранению «раздражителей», препятствующих нормальной работе дипломатических представительств двух стран. В середине июня российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что стороны договорились перенести переговоры из Стамбула в свои столицы. Ожидалось, что очередной их раунд вскоре пройдет в Москве, однако он был отменен по инициативе США. МИД России выразил надежду на скорое возобновление диалога. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев говорил, что стороны активно обсуждают возобновление прямого авиасообщения между Россией и США к концу года.
Как обстоят дела с российско-украинскими переговорами
К дедлайну Трампа Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле — последний из них состоялся 23 июля. Киев настаивает на том, чтобы как можно скорее провести саммит двух лидеров. В Москве считают, что к нему надо подходить с конкретными договоренностями, которые должны проработать российская и украинская делегации.
На третьем раунде в Стамбуле Россия предложила создать три рабочие группы — по военным, политическим и гуманитарным вопросам. По словам Путина, Украина на это отреагировала позитивно. «Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы», — сказал президент России накануне визита Уиткоффа в Москву.
Ход переговоров в Стамбуле Путин оценил «в целом положительно», сделав упор на обмен пленными и телами погибших военных — это ключевая практическая договоренность, которую Москва и Киев согласовали на первых двух раундах; по итогам третьего они договорились провести обмен пленными по формуле «1200 на 1200». При этом глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский 6 августа сообщил, что Украина отказалась включить в список на обмен 1 тыс. солдат своих Вооруженных сил (их список с персональными данными от даты и места рождения до номера военной части, звания и позывного на специально созданном сайте опубликовал телеканал RT). По словам Мединского, именно поэтому второй обмен «шел так тяжело, а третий до сих пор не начался». «Слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением попавших в плен на I и II сорт», — написал помощник президента в Telegram.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с этим категорически не согласились, обвинив Москву в информационной кампании по дискредитации обмена. «Украина настаивает на принципе “всех на всех” при обмене пленными, и каждый случай задержки является частью сознательной кампании России по манипулированию общественным мнением и снижению доверия к украинским государственным институтам», — заявил Центр по борьбе с дезинформацией СНБО, назвавший фейками сообщения об «исключении лиц из списков обмена».
Как Украина и ее союзники готовятся к диалогу Путина и Трампа.
США изначально не рассматривали вовлечение европейских партнеров в переговорный процесс с Россией на раннем этапе. Как сообщает NYT, сейчас подключение «европейских коллег» также не предполагается. Тем не менее Вашингтон последовательно информирует своих союзников о ходе диалога с Москвой. По информации Bild и Bloomberg, после визита Уиткоффа в Москву Трамп созвонился не только с Зеленским, но и с премьером Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте.
Сообщается, что Трамп осведомил коллег о готовности провести личную встречу с Путиным, а также, по информации Bloomberg, положительно оценил возможность прекращения огня. При этом глава Белого дома предположил, что Путин будет открыт для мирных переговоров в обмен на обсуждение обмена территориями. NYT утверждает, что несколько европейских лидеров, участвовавших в этом разговоре, были удивлены планом американского лидера по урегулированию конфликта на Украине и скептически оценили его эффективность.
Позже The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что в ЕС были растеряны в связи с намерением главы Белого дома провести саммит с российским коллегой. «Несмотря на весь шум, Трамп не оказал ни капли давления на Путина», — сказал он.
В ответ на перезапуск диалога России и США европейские союзники Киева объединились в формате «коалиции желающих», чтобы выработать гарантии безопасности для Украины на случай достижения перемирия. По инициативе Франции и Великобритании в рамках этих встреч обсуждается идея отправки на Украину контингента для контроля режима прекращения огня.
Последний раз коалиция встречалась в Риме в июле — тогда Макрон допустил, что численность франко-британских экспедиционных сил может составить 50 тыс. человек. Тем не менее до сих пор неясно, получит ли эта инициатива логистическую и разведывательную поддержку США. Российская сторона при этом неоднократно подчеркивала, что будет воспринимать такие формирования как «угрозу своей безопасности».
В вечернем обращении 7 августа Зеленский заявил, что голос Европы «должен оказывать влияние на процессы». По его словам, вместе с союзниками Киев планирует «некоторые встречи на континенте», чтобы скоординировать подходы к урегулированию. Ранее в этот день он провел телефонные переговоры с Мерцем, а также лидерами Франции и Италии.
«Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно скорее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия», — заявил Зеленский по итогам консультаций с Мерцем. В заявлении немецкой стороны говорится о том, что оба лидера «оценили посреднические усилия американского президента». Канцлер ФРГ, в свою очередь, заверил президента Украины в постоянной поддержке.
В ходе разговора с Макроном, по словам Зеленского, была достигнута договоренность продолжить координацию и «обсудить итоги разговоров в течение дня с другими лидерами». «Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия», — заключил украинский лидер.
Макрон заявил после консультаций, что поддерживает схему, при которой сначала будет установлен режим прекращения огня, а затем начнутся переговоры об урегулировании. По его словам, цель — найти решение, которое будет «защищать законные права Украины и обеспечивать ее безопасность и безопасность всех европейцев».
Помимо этих контактов, по словам Зеленского, 7 августа также состоялась онлайн-встреча советников по безопасности Украины, стран Европы и США. Кроме того, по информации Axios, дальнейшие совместные действия в этот день обсуждал с европейцами Уиткофф. В этой видеоконференции приняли участие высокопоставленные чиновники из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании.