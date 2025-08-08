С чем Россия, США и Украина подошли к дедлайну Трампа по перемирию

Госсекретарь США Марко Рубио также отметил в интервью Fox Business, что сторонам предстоит преодолеть еще несколько препятствий в «ближайшие несколько дней и часов, а может быть, и недель», чтобы встреча Трампа с российским и украинскими лидерами была продуктивной и заложила основу для мирного соглашения. Рубио сообщил, что Уиткофф привез из Москвы предложение о прекращении огня, но без конкретных сроков. По его словам, переговоры с Путиным позволили Вашингтону лучше понять условия, на которых Россия готова завершить конфликт. Теперь США сопоставят их с позицией европейских союзников и, в первую очередь, Киева. «Если мы сможем достаточно точно определить, что примут украинцы и что примут россияне, тогда, я думаю, у президента есть возможность провести встречу с участием Путина и Зеленского, чтобы попытаться решить эту проблему», — предположил Рубио.