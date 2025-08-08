Ричмонд
Участие в юбилейном ВЭФ подтвердили представители 36 стран

Форум пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Источник: PrimaMedia.ru

Порядка 6 тысяч человек примут в юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+). Участие в нем подтвердили представители 36 стран и территорий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«В Форуме примут участие порядка шести тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий», — говорится в сообщении.

Ранее в оргкомитете форума отмечали, что в программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФа Антона Кобякова, заявки на их проведение продолжают поступать.

«Это говорит о высокой заинтересованности наших партнеров в равноправном и взаимовыгодном диалоге, который Россия готова предложить мировому сообществу», — приводит его слова с совещания по подготовке к форуму, которое Трутнев провел 8 августа.

В рамках ВЭФ-2025 также пройдет международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Это расширит повестку форума за пределы чисто экономических вопросов.

«ВЭФ придает импульс развитию Дальнего Востока, в дальневосточные регионы приходят новые инвестиционные проекты. Именно с Дальнего Востока начались территории опережающего развития, программа “Гектар”, льготная ипотека и мастер-планы развития городов. Жители Дальнего Востока чувствуют изменения. Строятся новые предприятия, аэропорты, создаются рабочие места. Очевидно, что сделать предстоит еще много. Продолжая работу по выполнению поручения президента, мы должны ясно осознавать, что Дальний Восток сегодня играет особую роль. Он становится транзитной территорией для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал на совещании Юрий Трутнев.

Десятый юбилейный ВЭФ состоится 3—6 сентября во Владивостоке на площадке ДВФУ. Его ключевая тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Форум традиционно собирает представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертного сообщества и общественных организаций из разных стран, определяющих направления экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику АТР.

