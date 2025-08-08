Лукашенко снова посещает Смолевичский район, в центре внимания — уборка озимого рапса

Глава государства во время предыдущей поездки объяснял, почему именно это место и хозяйство в Минской области отлично подходят для оценки хода уборочной кампании — здесь как раз более-менее усредненные условия в плане ведения сельскохозяйственных работ. Это позволяет составить общее впечатление о том, как складывается ситуация в целом по стране. Если здесь хорошо, то и в среднем по Беларуси будет неплохо — чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше на юге и в западных регионах.