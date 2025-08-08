Ричмонд
Лукашенко снова посещает Смолевичский район, в центре внимания — уборка озимого рапса

8 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Смолевичский район, где лично проконтролирует ход уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы должны делать свое». Лукашенко требует осваивать собственное производство новых машин для АПК Лукашенко ориентирует на получение в Беларуси урожая маслосемян рапса около 1 млн тонн.

Нынешняя поездка главы государства в Смолевичский район не первая за эту уборочную кампанию. Александр Лукашенко приезжал в сельхозпредприятие «Озерицкий-Агро» 24 июля, тогда он посетил поле с озимым ячменем. В этот раз в центре внимания — озимый рапс, которым в хозяйстве также засеяны немалые площади.

Глава государства во время предыдущей поездки объяснял, почему именно это место и хозяйство в Минской области отлично подходят для оценки хода уборочной кампании — здесь как раз более-менее усредненные условия в плане ведения сельскохозяйственных работ. Это позволяет составить общее впечатление о том, как складывается ситуация в целом по стране. Если здесь хорошо, то и в среднем по Беларуси будет неплохо — чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше на юге и в западных регионах.

