Первый этап учений войск ВВС и ПВО проходит в Беларуси

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Военнослужащие 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы участвуют в первом этапе оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Летный состав отрабатывает новые способы применения авиационных средств поражения и ведения воздушной разведки, тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах.

отметили в оборонном ведомстве

Инженерный и технический состав лидской авиабазы занимается своевременной подготовкой штурмовиков и учебно-боевых самолетов к вылетам.

Ранее в Минобороны рассказали, что учение с участием авиации и противовоздушной обороны продлится вплоть до 30 августа и будет состоять из двух этапов.

На первом этапе авиация, зенитно-ракетные войска и радиотехнические подразделения отработают вопросы прикрытия войск от вероятного удара с воздуха.

На втором этапе белорусские военные отправятся на российский полигон Ашулук, где их ожидает активная фаза маневров, предусматривающая проведение боевой стрельбы.