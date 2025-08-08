Первый этап учений войск ВВС и ПВО проходит в Беларуси

Летный состав отрабатывает новые способы применения авиационных средств поражения и ведения воздушной разведки, тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах.
Инженерный и технический состав лидской авиабазы занимается своевременной подготовкой штурмовиков и учебно-боевых самолетов к вылетам.
Ранее в Минобороны рассказали, что учение с участием авиации и противовоздушной обороны продлится вплоть до 30 августа и будет состоять из двух этапов.
На первом этапе авиация, зенитно-ракетные войска и радиотехнические подразделения отработают вопросы прикрытия войск от вероятного удара с воздуха.
На втором этапе белорусские военные отправятся на российский полигон Ашулук, где их ожидает активная фаза маневров, предусматривающая проведение боевой стрельбы.