В Тайшете суд рассмотрит иск о снятии с выборов восьми кандидатов от КПРФ

Сегодня, 8 августа, в Тайшетском городском суде состоится заседание по делу о снятии с выборов восьми кандидатов от КПРФ. Иск подало местное отделение партии «Единая Россия», оспаривается регистрация списка на выборы в думу Тайшетского муниципального округа, которые назначены на 14 сентября, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Тайшетского городского суда.
Согласно картотеке суда, ответчиком указана Тайшетская территориальная избирательная комиссия, а среди заинтересованных лиц: Тайшетское отделение КПРФ и восемь кандидатов: Алексей Баландин, Сергей Бучинский, Эдита Кануник, Сергей Ларионов, Олег Лошкарев, Вячеслав Миронович, Олег Скрябин и Дмитрий Чувайлов.
Иск направлен на отмену заверения списка кандидатов, поданного КПРФ для участия в предстоящих выборах в представительный орган местного самоуправления. Основания, по которым «Единая Россия» требует снять оппозиционных кандидатов с выборов, официально не озвучены.
Заседание пройдет в рамках главы 24 Кодекса административного судопроизводства, регулирующей порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав.
Ранее агентство сообщало, что кандидаты-самовыдвиженцы Михаил Кибанов и Евгения Глухих исключены из «Единой России» по решению президиума регионального политсовета ИРО партии. Ранее они выдвинулись для участия в выборах мэров Балаганского округа и Зиминского района, минуя праймериз.