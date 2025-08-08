В Тайшете суд рассмотрит иск о снятии с выборов восьми кандидатов от КПРФ

Сегодня, 8 августа, в Тайшетском городском суде состоится заседание по делу о снятии с выборов восьми кандидатов от КПРФ. Иск подало местное отделение партии «Единая Россия», оспаривается регистрация списка на выборы в думу Тайшетского муниципального округа, которые назначены на 14 сентября, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Тайшетского городского суда.